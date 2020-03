Linea verde life: la puntata del 7 marzo

Sabato 7 marzo, alle 12.20 su Rai1 a Linea verde life, Marcello Masi e Daniela Ferolla andranno alla scoperta di Reggio Emilia.

Anticipazioni della puntata

Un viaggio nella mobilità sostenibile con le traverse ferroviarie ecologiche e il rivoluzionario motore elettrico per natanti a fluido continuo, ma non solo.

Rigenerazione urbana e laboratorio per start up, bio-edilizia per trasformare le nostre case in luoghi di benessere e poi spazio alle api e alla loro salvaguardia.

Il giro del gusto racconterà le eccellenze emiliane, dall’erbazzone ai salumi e formaggi, grandi protagonisti delle tavole di Reggio Emilia.