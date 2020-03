Lifestyleblog.it compie 9 anni.

Correva marzo 2011 quando su idea di Bruno Bellini nacque questa testata giornalistica online.

Pratiche da compilare, documenti e l’aiuto dell’amico nonché stimato avvocato Antonio Manzari che ha consegnato tutta la pratica presso il Tribunale di Bari.

Da allora tanta strada in salita, tanto lavoro e tanto impegno per fare in modo che potessimo diventare quelli che oggi siamo.

Certo, potremmo fare e vogliamo fare tanto di più. Ma se guardiamo indietro di passi ne abbiamo fatti e abbiamo fatto in modo che potessimo essere conosciuti e apprezzati in tanti angoli di Italia.

Un motivo e un orgoglio per noi nati, sotto il segno dei pesci, in una città di mare: Monopoli.

Un grazie a chi c’è stato, a chi c’è e a chi ci sarà.

Auguri a noi 🎂