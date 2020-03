Le canzoni più trasmesse in radio (28 febbraio – 5 marzo)

RINGO STARR, dei Pinguini Tattici Nucleari si conferma il brano più trasmesso della settimana dalle radio italiane anche nella settimana che va da venerdì 28-02-2020 a giovedì 05-03-2020.

La canzone ha conquistato la prima posizione della classifica EarOne.

Continua ad essere un fenomeno inarrestabile la hit con cui la band ha raggiunto il podio alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

In tema di festival della canzone italiana, sul podio c’è anche Elodie. La sua Andromeda è in seconda posizione, rivelandosi una delle canzoni più ascoltate e apprezzate dal pubblico.

Sul gradino più basso del podio ritroviamo Blinding Lights di THE WEEKND. Insomma, un podio riconfermato anche per questa settimana.

Dal quarto al sesto, invece, troviamo Levante con la sua Tikibombom. Brano in ascesa nella classifica dei più trasmessi così come Viceversa di Gabbani, in quinta posizione.

Sesto posto per il vincitore di Sanremo 2020, Diodato e la sua Fai Rumore.