Le canzoni più trasmesse in radio (13 – 19 marzo)

A più di mese dal Festival di Sanremo “Tikibombom”, il brano di Levante, è il singolo più trasmesso dalle radio italiane e anche il video si afferma al n.1 della classifica airplay tv italiana (fonte classifica Earone di oggi).

Il video ha raggiunto 7 milioni e 600 mila di visualizzazioni e rispecchia nelle immagini il tema della canzone: un canto di gente libera, un ballo di non omologazione in cui emerge la diversità come ricchezza.

Stabile in seconda posizione Ringo Starr, brano de I Pinguini Tattici nucleari, in gara al Festival di Sanremo 2020.

Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo Elodie e Andromeda, brano che questa settimana ha “ceduto” la leadership a Levante.

La top 10 delle canzoni più trasmesse in radio