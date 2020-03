Slitta la Red Bull Cliff Diving 2020

AGGIORNAMENTO (23-03-2020) – Per rispondere alle attuali preoccupazioni per la salute pubblica e per seguire i suggerimenti e le direttive delle autorità sanitarie nazionali e internazionali, l’inizio della nuova stagione della Red Bull Cliff Diving World Series è stato rinviato all’agosto del 2020.

L’Organizzazione sta lavorando ad un nuovo calendario per garantire a tutti i fan un’altra stagione di emozioni e di tuffi mozzafiato.

La Red Bull Cliff Diving World Series 2020 inauguraerà la sua 12esima edizione e dà il benvenuto al nuovo decennio con tre location inedite.

Quando si terrà la tappa italiana del Red Bull Cliff Diving 2020

La tappa italiana si svolgerà come di consueto nella suggestiva location di Polignano a Mare. Appuntamento da definire