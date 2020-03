La radio per l’Italia: l’iniziativa

Alle ore 11.00 in punto di oggi in tutta Italia, tutte le radio, nazionali e locali, hanno trasmesso per la prima volta nella storia del nostro Paese la stessa programmazione, unite nell’iniziativa LA RADIO PER L’ITALIA – #laradioperlitalia.

Hanno iniziato dall’Inno di Mameli, per poi proseguire con Azzurro, La Canzone del Sole e Nel Blu Dipinto di Blu, tutte canzoni che hanno fatto la storia musicale del nostro paese.

A chiusura del momento storico, l’Amerigo Vespucci e tutte le navi della Marina Militare nei diversi porti nazionali hanno suonato le sirene di bordo contemporaneamente e anche l’Aeronautica Militare si è unita all’iniziativa, rendendo omaggio all’Italia con l’Inno di Mameli e la bandiera italiana portata in volo.

Con questo piccolo ma importante gesto tutte le radio italiane, con le persone che ogni giorno ci lavorano, hanno voluto stringersi a tutti gli Italiani, mandando a ciascuno di loro un immenso abbraccio.