Kilimangiaro, la puntata dell’8 marzo

Il Kilimangiaro torna l’8 marzo, alle 16.00 su Rai3, in diretta dagli studi di Saxa Rubra con una puntata in “rosa” pensata per la Giornata internazionale della donna.

Un’occasione per riflettere sui passi avanti fatti e sui molti ancora da compiere.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Ospite di Camila Raznovich la tuffatrice campionessa olimpionica Francesca Dallapé.

Poi, Celine Cousteau condurrà i telespettatori sulle tracce del nonno, il leggendario esploratore Jacques-Yves Cousteau che ha fatto sognare milioni di persone.

Mario Tozzi racconta di Donne e Scienza. Collegamento poi con l’artista Alice Pasquini mentre lavora su un suo Murales dedicato alle donne.

Non manca l’appuntamento alla scoperta dei fenomeni della materia celeste con l’astrofisica Marica Branchesi che dialoga anche con Luca Perri, grande amico del Kilimangiaro, che invece parla di fantascienza.

Continua il viaggio della cuoca rosa in Nepal mentre il linguista Giuseppe Antonelli – in collegamento di fronte ai murales della Barona a Milano- affronta tre parole ispirate a delle figure femminili iconiche. Per l’attualità “Diario del Mondo” ospita la giornalista Maria Gianniti.