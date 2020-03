Kilimangiaro: la puntata del 29 marzo

Domenica 29 marzo, al Kilimangiaro, ospite l’astronauta Paolo Nespoli in collegamento dagli Stati Uniti.

Nespoli mostrerà le foto che ha scattato alla Terra dallo Spazio e parlerà anche della vita di un astronauta quando vive isolato durante le missioni.

In onda alle 16.00, su Rai3. Nella diretta pomeridiana condotta dagli studi di Milano da Camila Raznovich si alterneranno come di consueto ospiti e filmati per viaggiare nei luoghi più affascinanti del pianeta rimanendo seduti sul proprio divano.

Anticipazioni e ospiti della puntata

Mario Tozzi dallo studio di Roma parlerà dei laghi più belli e interessanti del mondo dal punto di vista geologico, mentre la biologa marina Mariasole Bianco accompagnerà i telespettatori in un viaggio alla scoperta del mondo dei delfini a partire da quelli che si sono “stabiliti” nei vari porti italiani in questi giorni di fermo della navigazione commerciale.

Tra gli ospiti anche gli interventi da casa del linguista Antonelli e di Gloria Aura Bortolini.

Prosegue il viaggio della Cuoca Rosa in Nepal e anche quello di Gabriele Saluci e Ludovico De Maistre in Bolivia.

Filmati in giro per il mondo: dalla rotta degli squali nella zona delle Maldive ai percorsi in Normandia fino al Mar Bianco.

Per l’attualità, “Diario dal mondo” ospita la giornalista Cristina Guerra.

Infine, “City life” da l’Avana e “Cartoline” da Rarotonga, nell’arcipelago delle isole Cook.