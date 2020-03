Kilimangiaro, la puntata del 22 marzo

Terzo appuntamento versione “a distanza” del Kilimangiaro in onda domenica 22 marzo alle 16.00 su Rai3.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Camila Raznovich sarà negli studi milanesi per dare il via ad un nuovo fantastico viaggio intorno al mondo. Linea poi a Saxa Rubra dove Mario Tozzi parlerà dei vari tipi di Isole dal punto di vista geologico.

Per i “viaggi in carrozza” spazio al primo episodio del viaggio in Slovenia di Danilo e Luca, che saranno di seguito ospiti in collegamento per raccontare alcune delle loro avventure più divertenti.

Torna anche il botanico Stefano Mancuso che racconterà della bellezza ed utilità delle piante medicinali, mentre Gloria Aura Bortolini, da casa sua a Verona, darà alcuni consigli su come continuare a viaggiare restando a casa.

Non manca l’attualità con “Diario del Mondo” che questa settimana ospiterà l’inviato del Tg1 Amedeo Ricucci.

Molti i documentari: dal secondo episodio in Borneo di Marta ed Erica, le film maker del programma, a Fabio Toncelli che accompagnerà gli spettatori alla scoperta dei paesaggi italiani, a un viaggio lungo il fiume Reno.V