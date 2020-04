iPhone 12, il lancio verrà rimandato?

Apple sarebbe pronta a rinviare la presentazione di iPhone 12 a causa del Coronavirus. E’un’ipotesi che sta prendendo sempre più piede nelle ultime ore, secondo quanto affermato da uno dei più affidabili quotidiani asiatici, il Nikkei Asian Review.

Le innegabili difficoltà che hanno coinvolto tutto il settore dell’hi-tech, e costretto diversi produttori a organizzare presentazioni ufficiali ed eventi esclusivamente in streaming, non risparmiano nemmeno la casa di Cupertino, che si troverà costretta a posticipare il lancio di iPhone 12, previsto come da tradizione nel mese di Settembre.

I problemi affrontati da Apple, secondo il Nikkei Asian Review, riguarderebbero inoltre la capacità produttiva, che si aggiungerebbero alle difficoltà logistiche relative all’organizzazione dell’evento di lancio.

In Asia, infatti, molti fornitori di componenti hardware avrebbero ripreso l’attività da pochissimo tempo, ovviamente seguendo ritmi parecchio inferiori a quelli previsti dalla tabella di marcia.

Si tratta di una situazione particolarmente delicata per il brand statunitense, in quanto rimandare all’anno prossimo l’uscita del nuovo iPhone significa rimanere per tutto il 2020 l’unico produttore premium di smartphone senza un dispositivo 5G di punta.

I dirigenti confermeranno entro Maggio, sempre secondo le indiscrezioni del quotidiano asiatico, la scelta di lanciare o meno il nuovo ‘melafonino’.

Lo “scenario peggiore”, così come è stato definito dagli stessi dirigenti, prevederebbe lo slittamento della presentazione ai primi mesi del 2021: la produzione in serie non è ancora iniziata e i vertici tra tecnici cinesi e responsabili Apple per stabilire il da farsi continuano in videoconferenza, nella speranza di trovare un buon compromesso tra le parti.

La situazione sembra quindi per il momento volgere a favore dell’ecosistema Android: malgrado l’emergenza Covid-19 che ha annullato eventi del calibro dell’MWC, produttori come OnePlus, Huawei e Xiaomi sono riusciti a presentare i propri top di gamma del 2020 con successo. Potremo dire lo stesso del nuovo iPhone, quando i tempi saranno maturi?