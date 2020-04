Il mondo digitale punta sulle Betgirl

Sempre più donne si affacciano all’uso più diversificato di internet: non più solo sui social network ma anche sulle nuove piattaforme di matched betting.

Le donne stanno conquistando sempre più il mondo digitale: secondo i dati Istat*, è possibile vedere che per quanto riguarda l’utilizzo di Social Network, servizi di messaggistica online e ricerca di lavoro, la percentuale di utilizzo femminile è superiore a quella maschile. Il gentil sesso si conferma anche il primo in ambito di acquisti online di abiti e accessori con un 49% rispetto al 39% degli uomini.

È indubbio come l’internet abbia contribuito a modificare le nostre abitudini e stili di vita, ma oggi assistiamo anche ad un fenomeno contrario: sempre più donne infatti sono in grado di utilizzare le infinite soluzioni della rete per migliorare, semplificare la propria vita… e magari arrotondare il proprio stipendio.

Non si parla solo delle influencer e blogger da milioni di follower ma anche di tutte le donne che hanno imparato a sfruttare le moltissime piattaforme online per realizzare i propri sogni o semplicemente togliersi qualche sfizio.

Le betgirl

È sempre più grande la community delle betgirl: le amanti della tecnologia che hanno deciso di usare internet, a proprio vantaggio, stando comodamente in casa, sfruttando le nuove opportunità del mondo digitale come il matched betting. Un metodo matematico affidabile e molto intuitivo che permette di guadagnare in modo sicuro e regalarsi qualche coccola in più, soprattutto ora che dobbiamo passare molte ore in casa tra smart working e tempo libero da far fruttare.

In Italia, la piattaforma online più famosa è Ninjabet.it, fondata da due giovani talenti, Mariana Babaian, co-founder e mente creativa della piattaforma ha dichiarato: “Il mondo digitale è in continua crescita e offre infiniti spunti per reinventarsi e dare vita a nuove attività, quello che serve è avere un po’ di spirito di iniziativa e confidenza con i mezzi digitali e anche in questo settore le donne si stanno affacciando sempre più a questo mondo e la community rosa è sempre più numerosa”.