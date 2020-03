I fatti vostri: la puntata del 26 marzo

Giancarlo Magalli parlerà con l’esperto di istituti di credito, Massimo Masi a I Fatti vostri, giovedì 26 marzo, alle 11.00 su Rai2. In particolare si discuterà di aiuti alle famiglie previsti dal Governo per l’emergenza coronavirus.

Anticipazioni della puntata

Nel corso della puntata, ospite anche Maria Teresa Ruta, che racconterà come sta vivendo questo periodo, con la famiglia divisa tra Milano, Roma e Torino.

Stefano Cardinale, un italiano che abita a Shangai, racconterá la sua esperienza in Cina.

Il giornalista Alessandro Allocca, da anni residente in Inghilterra, spiegherà poi, le preoccupazioni per la Royal Family- in particolare per la Regina Elisabetta e il principe Filippo- dopo la notizia che Carlo d’Inghilterra è positivo al COVID-19. Tra le storie a lieto fine di questa emergenza, Magalli racconterà quella, incredibile, di una mamma che ha partorito in casa con l’aiuto, al telefono, del 118.