I brani più trasmessi in radio (6- 12 marzo)

Andromeda di Elodie torna ad essere, per la seconda volta nel 2020, il brano più suonato dalle radio italiane e uno dei più ascoltati, con oltre 10 milioni di stream.

Questi i dati della settimana che va dal 6 al 12 marzo 2020, secondo i dati elaborati da Earone per punteggio da venerdì 06-03-2020 a giovedì 12-03-2020

Estratto dall’album “This is Elodie”, per Island Records (Universal Music Italia), “Andromeda” è una delle canzoni più apprezzate dal pubblico, il suo successo si riflette anche nel videoclip ufficiale che attualmente ha superato 9 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Gli altri brani più trasmessi in radio

Seconda posizione per Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari, leader nelle ultime due settimane. Continua a restare un fenomeno inarrestabile la hit con cui la band ha raggiunto il podio alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Stabile in terza posizione Blinding Lights di THE WEEKND. Insomma, un podio riconfermato anche per questa settimana anche se si sono alternate le prime due posizioni.

Il fenomeno Sanremo permane in radio, dalla quarta alla sesta posizione.

Dietro il podio, si piazza al quarto posto il vincitore del Festival di Sanremo 2020, Diodato. La sua hit Fai rumore è in ascesa nelle playlist radiofoniche in questa settimana.

Quinto posto per Levante e la sua Tikibombom, sesto posto invece per Gabbani e Viceversa.