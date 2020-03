Huawei, arriva un nuovo aggiornamento per EMUI 10

Tante novità in arrivo per gli utenti in attesa di EMUI 10, l’ultima versione dell’interfaccia grafica intuitiva e veloce che da anni ormai caratterizza gli smartphone Huawei.

Il produttore cinese, che nel frattempo sta lavorando al prossimo top di gamma Huawei P40, garantisce che saranno sempre di più i dispositivi che nell’arco dei prossimi tre mesi riceveranno l’aggiornamento: si parla addirittura di ben 14 smartphone pronti all’update, che conterrà miglioramenti per l’uso delle gesture, la galleria fotografica e l’interfaccia Multiscreen, quest’ultima particolarmente apprezzata dagli utenti ormai abituati al multitasking.

L’aggiornamento Emui 10

L’aggiornamento EMUI 10 in via di arrivo è stato studiato all’insegna della stabilità del sistema, in modo che i piccoli bug che fino ad oggi hanno causato blocchi improvvisi oppure lag durante l’apertura di più finestre o app possano finalmente considerarsi acqua passata.

Una lista preliminare di smartphone Huawei pronti a ricevere l’update entro primavera è già apparsa sul Web: ne fanno parte tutti gli ultimi top di gamma dell’azienda, tra cui Mate 30, Mate 30 5G, Mate 30 Pro e Mate 30 Pro 5G; la versione premium di Mate 30 RS Porsche Design; la serie Honor 9X e 9X Pro, Mate 10, Honor V10 e Huawei P30/P30 Pro in tutte le versioni che hanno debuttato fino ad oggi.

Per installare l’aggiornamento, quando verrà rilasciato dal produttore asiatico, sarà sufficiente accedere all’app HiCare, selezionare l’opzione Aggiornamenti e infine scaricare il pacchetto software che ci permetterà di passare alla nuova EMUI dopo l’installazione e il riavvio del sistema.

L’appuntamento con il prossimo aggiornamento dell’interfaccia EMUI sarà probabilmente in concomitanza con l’uscita del top di gamma Huawei P40, che ha già ottenuto certificazione in Cina lo scorso Febbraio e si prepara al lancio in Europa proprio in questo mese. Si parla tuttavia di piccole migliorie a livello grafico più che di vere e proprie rivisitazioni delle funzioni disponibili: ne sapremo di più a Marzo inoltrato.