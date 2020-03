graziediresistere il video che fa commuovere tutta l’Italia

#graziediresistere: è l’hashtag che imperversa sul web e sui social in questo “momento surreale” che sta vivendo il nostro paese in seguito all’emergenza Coronavirus. Un nemico che possiamo sconfiggere presto, seguendo una semplice istruzione: restare il più possibile a casa.

“In questa improvvisa e insolita tempesta, se remiamo tutti nella medesima direzione, non solo non affonderemo, ma presto raggiungeremo un porto sicuro. Tutto quello che faremo oggi, sarà utile al domani”.

E’questo il messaggio del video che fa commuovere tutta l’Italia. Realizzato da Traipler.com, la prima piattaforma di Video Content Marketing e Digital Storytelling per la produzione massiva e per la diffusione di contenuti video originali di qualità professionale, prodotti concepiti e distribuiti online per la specifica audience profilata del cliente. Startup innovativa, è ormai una realtà consolidata del panorama digitale.

Un video in cui sono state raccolte le testimonianze di tanti protagonisti, provenienti da ogni angolo del nostro paese. In questo filmato esprimono il senso di cosa vuol dire essere italiani in questo momento.

Tutti uniti dall’orgoglio di appartenere a questa nazione che, seppur stia vivendo un momento particolare, si rialzerà. Proprio come quando c’è una brutta tempesta: non bisogna aver paura, presto tornerà il sole.

Ma per il momento, restiamo a casa. Restiamo distanti oggi, ma presto torneremo ad abbracciarci!

Guarda il filmato