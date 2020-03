Grande Fratello Vip: la puntata del 25 marzo

Domani, mercoledì 25 marzo 2020, in prima serata su Canale 5, diciottesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, la trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Serata piena di emozioni per gli inquilini del loft di Cinecittà che riceveranno grandi sorprese, balsamo per il cuore in questo momento complicato per tutti.

Anticipazioni della puntata

Ancora una doppia eliminazione muoverà gli equilibri della Casa. La settimana scorsa, al televoto sono finite Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez. Una di loro abbandonerà il gioco. Ma non sarà l’unico addio della serata… Chi tra gli altri concorrenti dovrà lasciare “Gf Vip”?

È tempo anche per eleggere il secondo finalista di questa quarta edizione del reality. Dopo Sossio Aruta, un altro vip andrà direttamente in finale, non senza colpi di scena.

Adriana Volpe tornerà nella Casa con un videomessaggio in cui parlerà ai compagni d’avventura.