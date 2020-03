Google Pixel 4a, tutto quello che dobbiamo sapere

Manca ormai pochissimo al lancio del successore di Google Pixel 3a, lo smartphone Android medio-gamma.

Dispositivo che la casa di Mountain View lanciò nel 2019 ottenendo un buon successo di pubblico e critica. Il tutto dal punto di vista del design, delle funzionalità e soprattutto dalle performance generali a livello fotografico.

Il nuovo Google Pixel 4a

L’erede di Pixel 3a, il nuovo Google Pixel 4a, sarà pronto a proporsi (a partire dal prossimo Maggio) come nuovo asso nella manica di Google, per quanto riguarda i dispositivi di fascia media.

Quello che si preannuncia è uno smartphone con una buona configurazione hardware, di cui in linea di massima sono già trapelate le principali specifiche.

Lo smartphone si baserà infatti su un processore già rinomato nel mondo dei dispositivi mid-range, ovvero Snapdragon 730 (oppure, in caso di cambiamenti dell’ultimo minuto, il più recente Snapdragon 765), una CPU in grado di garantire prestazioni degne di nota senza affaticare eccessivamente la batteria.

Altre informazioni riguardano la presenza di 64 GB di memoria interna, 4 GB RAM e di una diagonale schermo da 5,8 pollici, nella media dei dispositivi Android appartenenti a questa fascia.

Rimane nel dubbio la configurazione della fotocamera; tuttavia Google sembra pronta a puntare tutto su un singolo sensore posteriore da 12 MP (a cui si aggiunge un obiettivo frontale da 8 MP), accantonando dei setup più “fantasiosi” come quelli a triplo o quadruplo sensore.

I render grafici trapelati sul web ci danno qualche informazione in più anche in merito all’aspetto di Google Pixel 4a, che manterrà le linee sobrie del predecessore senza mostrare particolari cambiamenti.

Sono presenti i tasti di accensione, volume e sblocco; assenti invece i pulsanti personalizzati per richiamare funzioni specifiche come in alcuni top di gamma.

Il nuovo medio-gamma Google, infine, dovrebbe debuttare in tutti i paesi a partire dal prossimo Maggio, una data ormai classica per il lancio di alcune delle principali novità del brand, in attesa dei nuovi top di gamma che verranno presentati a Settembre.