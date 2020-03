Google Maps, arriva un aggiornamento per i viaggiatori abituali

Sono passati più di 15 anni dal lancio ufficiale di Google Maps, l’apprezzato servizio di cartografia online.

Un servizio che si è evoluto nel tempo aggiungendo funzioni specifiche per chi ama viaggiare da una città all’altra, scegliendo l’itinerario migliore in termini di viabilità e tempi di percorrenza.

Le novità di Google Maps

Il nuovo aggiornamento di questa preziosa app Google è dietro l’angolo, e a quanto pare include nuove funzioni per i turisti e i viaggiatori abituali, già avvistate nella versione americana dell’app Android e pronte a debuttare a breve anche in quella europea.

Si tratterebbe di una nuova tab, chiamata “Go”, che sostituisce l’attuale tab “Tragitto”, nella quale viene indicato il percorso da seguire durante il viaggio.

La nuova tab di Google Maps permetterebbe una selezione più veloce del tragitto ottimale da percorrere, una volta impostata una destinazione particolare dall’utente.

Sarà possibile selezionare un mezzo pubblico preferito (al momento sono disponibili autobus, treno, metro, taxi, auto) per avere a disposizione una lista di opzioni tra cui potremo scegliere per raggiungere la meta.

La tab “Go” è a sua volta divisa in 4 sottosezioni, ovvero “tragitto”, “destinazioni”, “fermate” e “linee e stazioni”, ognuna dedicata a illustrare il percorso più adatto a seconda del mezzo selezionato dal menu.

Google Maps, in questa nuova evoluzione, memorizzerà gli itinerari più frequenti da noi percorsi, in modo da poter offrire ancora più velocemente informazioni sui tempi di percorrenza nel caso in cui scegliessimo un altro mezzo dal menu disponibile (in futuro, inoltre, è prevista l’implementazione di alcuni servizi di car sharing, considerata la loro crescente popolarità).

L’aggiornamento, ora in fase di rollout negli Stati Uniti (incluso nella versione 10.35.2 dell’app Android), arriverà presto anche da noi: è questione di poche settimane prima di poter finalmente ricevere indicazioni stradali precise e sempre più adatte al mezzo di trasporto da noi preferito.