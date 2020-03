Giuseppe Salsetta (Amici 7) annuncia: “Diventerò papà”

A maggio nascerà il suo primo figlio, tra pochi giorni uscirà il suo nuovo singolo Per non perderti

È stato uno dei più apprezzati protagonisti di Amici 7. Giuseppe Salsetta, talentuoso cantautore siciliano, in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale VeroTV ha annunciato, raggiante, che presto diventerà papà.

La cicogna busserà alla sua porta a maggio e porterà un bel maschietto.

“L’abbiamo scoperto mentre eravamo in vacanza. Carmela, mia moglie, non si sentiva particolarmente bene. Pensavamo fosse stanchezza, il caldo o semplicemente stress. Tra i vari accertamenti a cui si è sottoposta abbiamo deciso di fare anche il test di gravidanza. Che botta di adrenalina quando abbiamo visto che il risultato era positivo! Erano le sette del mattino, mi è praticamente passato il sonno (ride, ndr). Si chiamerà Giovanni Francesco”, ha raccontato Salsetta al periodico diretto da Cristina Pozzoli.

Un periodo particolarmente felice per lui, visto che la gioia di diventare papà sarà accompagnata da quella del suo secondo album, anticipato dal nuovo singolo Per non perderti che uscirà il 6 marzo.

Tra i sogni nel cassetto dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi c’è un altro talent di grande successo:

”Amo molto Tale e Quale Show. È una trasmissione in grado di tirar fuori qualità nascoste di chi vi si cimenta. Mi ci vedrei bene”.