Francesco Bertoli presenta il nuovo album Carpe Diem

Francesco Bertoli presenta il suo album d’esordio: Carpe Diem, in uscita il 27 marzo 2020.

Forte dell’esperienza ad Amici 2020, dove ha affinato il canto e le sue doti da performer ha sin da subito conquistato il cuore del pubblico.

Ecco alcuni passaggi…

L’esperienza di Amici? Unica, sia per i momenti di leggerezza e divertimento. Ma anche quelli difficili. E’stata una sfida, mi sono messo in gioca e alla prova. Ho avuto opportunità di conoscermi meglio: sotto pressione mi metto alla prova e ho capito chi sono e cosa voglio.

Maria De Filippi è una persona fuori dal comune. Sin dalla prima volta che l’ho conosciuta ho avuto l’impressione di conoscerla da sempre. Mi sembrava una di famiglia, riesce a mettere subito a proprio agio.

Non ho avuto occasione di sentirla, sono sicuramente impegnati tra quello che succede e la finale. Glielo farò ascoltare sicuramente.

Questa la tracklist: “Carpe Diem”, “Mc Donald’s”, “Buio Pesto”, “La Mia Città”, “Eri Una Festa”, “Roxanne”, “Ognuno Per Sé”, “Geloso”, “Ballo Come Celentano”, “Io Che Amo Solo Te”.

Milanese classe 1996, amatissimo sui social (113K su Instagram), FRANCESCO BERTOLI ha fatto della sua passione per la musica, e per il canto in particolare, la sua ragione di vita.

La musica, infatti, lo accompagna da quando all’età di 6 anni ha iniziato a studiare canto, in seguito pianoforte, per poi approcciarsi al Beatbox da autodidatta.

Durante l’adolescenza Bertoli fa esperienza con diverse band sperimentando differenti generi musicali, dal Rock al Soul, dal Blues al R&B, sempre in lingua inglese. Con i JARVIS, in particolare, vince il premio MTV New Generation Award nel 2015.

Nel 2018 inizia il percorso da solista lavorando a brani inediti in italiano e nel 2019 si esibisce al prestigioso Premio Lunezia. Dopo la partecipazione ad Amici 2020 pubblica il suo album di debutto “CARPE DIEM” per Avarello Music/Virgin Records (Universal Music Italia).