Festa della Donna, il cocktail “Flower Power”

La Festa della Donna, evento riconosciuto in tutto il mondo, viene celebrato l’8 marzo e quale migliore occasione per ritrovarsi, in compagnia di famigliari ed amici, per festeggiare ad alzare al cielo i bicchieri per un brindisi?

Dall’Indonesia, dove le donne si incontrano per festeggiare e ricordare i progressi che sono stati fatti nel corso degli anni, al Vietnam, in cui le lavoratrici preparano piatti da condividere in un clima festoso, passando per New York con eventi dedicati alle donne che iniziano giorni prima.

Sanbittèr, vero e proprio ambasciatore dell’Arte dell’Aperitivo, lo sa bene e, per quest’occasione, ha firmato “Flower Power”, un drink fresco e dal sapore agrumato che mette in risalto tutta la femminilità della donna.

Il sapore agrumato di Sanbittèr Emozioni Pompelmo, incontra così l’intensità e l’irresistibile dolcezza dei lamponi freschi, a cui si aggiunge la nota accentuata del succo di lime in un mix che rende il cocktail perfetto da dedicare alla bellezza ed alla femminilità di tutte le donne. Per preparare il “Flower Power” basta mettere i lamponi nello shaker assieme allo zucchero, prendere poi i lime e preparare così una spremuta: dopo aver pestato delicatamente il tutto, aggiungere del ghiaccio. Colmare con Sanbittèr Emozioni Pompelmo e miscelare bene prima di versare il drink in un bicchiere ghiacciato.

La decorazione prende vita grazie ad un particolare fiore realizzato attraverso uno “spiedino” di lamponi ed un petalo di rosa caramellato. Per ottenere quest’ultimo bisogna prendere delle rose non trattate e, togliendo la parte centrale, dividere i singoli petali. Con l’aiuto di un pennello in silicone, passare entrambi i lati del petalo per far sì che lo zucchero semolato aderisca ai petali. Far essiccare in forno ventilato aperto per 30 minuti poggiando i petali su carta da forno, girandoli ogni 10 minuti.

Infine un piccolo suggerimento: accompagnare al cocktail di Sanbittèr delle roselline di pesce spada su piccole fette di pane di segale.

“Se Dio non avesse fatto la donna, non avrebbe fatto il fiore” scrisse Victor Hugo: che sia questa la frase perfetta da pronunciare prima del brindisi in onore di tutte le donne?

Il cocktail per la festa delle donne

Ingredienti:

10 cl Sanbittèr Emozioni Pompelmo

3 cl succo di lime

4 lamponi freschi

2 cucchiaini di zucchero di canna

Petali di rosa caramellati

Preparazione:

