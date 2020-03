La Festa della Donna in 10 canzoni

L’8 marzo si celebra la Festa della Donna. Abbiamo pensato di rendere omaggio alle donne con 10 canzoni italiane a loro dedicate. Dai successi recenti a quelli storici.

38 minuti di musica dedicati alle donne. Un viaggio nel tempo e di canzoni per rendere omaggio al gentil sesso.

Le canzoni per le donne

La nostra playlist inizia con “Quello che le donne non dicono” cantata da Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 1987. Una canzone scritta 30 anni fa… ma pur sempre di attualità 🙂 : le donne sono così “dolcemente complicate”.

A seguire “Siamo donne” di Sabrina Salerno e Jo Squillo, in gara al Festival di Sanremo 1991: un brano che non ebbe fortuna nella kermesse canora ma fu un successo di vendite…

C’è anche Luciano Ligabue con “Le donne lo sanno”, brano che parla della caparbietà, ecletticità e dolcezza nel pensare e nell’agire della donna.

Un altro “must” di questa playlist è “Donne” di Zucchero: anche questa canzone non fece fortuna a Sanremo 1985, piazzandosi al penultimo posto ma il suo successo è durato nel corso degli anni.

Trent’anni dopo, il singolo di Don Joe feat. Giuliano Palma “Come guarda una donna” (estate 2015). Sempre restando ai giorni nostri, ecco Noemi con “La borsa di una donna”.

Non potevano mancare due successi importanti come “La donna cannone” di De Gregori e “Donna” di Mia Martini. Per concludere “Le ragazze“ dei Neri per Caso (1995) e “La faccia delle donne”, brano degli Stadio del 1984 che si avvale della collaborazione di Vasco Rossi.

Per concludere, auguri a tutte le donne e buon ascolto 🙂 | Link playlist |

Ascolta la playlist dedicata alle donne