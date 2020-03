Emergenza Coronavirus: come sostenere il nostro sistema immunitario

“Ormai da qualche settimana non si parla d’altro: il Coronavirus è arrivato anche qui in Italia. Panico? No. Prevenzione? Assolutamente Sì!

Il Ministero della Salute e il Governo Italiano hanno dato delle disposizioni molto chiare, semplici (come lavarsi spesso le mani) e fondamentali per prevenire i contagi – commenta Federica De Santi, Naturopata di Salugea, azienda di San Marino che produce integratori alimentari al 100% naturali.

Il Coronavirus è un virus che colpisce in particolare le vie respiratorie. Al di là delle cure da mettere in atto per le persone che lo contraggono (ambito esclusivamente medico) è importante che tutte le persone che sono sane continuino a rimanere tali! Come?

Oltre a mettere in pratica tutte le indicazioni governative ricevute, prevenzione e sostegno delle difese immunitarie sono le prime azioni da mettere in atto per proteggere la nostra salute e quella dei nostri cari.

Avere le difese immunitarie forti e vigili significa che il nostro corpo sarà più pronto ad affrontare e respingere qualsiasi agente esterno”.

Ecco quindi che, oggi più che mai, diventa di fondamentale importanza assumere integratori alimentari che possano sostenere e favorire le difese del nostro corpo. Ma quali sono quelli da scegliere? Acerola in Succo per la vitamina C, Vitamina D, Succo di Sambuco. Questi sono i preziosi e indispensabili alleati del nostro sistema immunitario. L’asso nella manica? Il Goji per supportare con i suoi antiossidanti l’organismo.

“Capiamo perché proprio questi – inizia Federica De Santi:

Acerola in Succo: la forma liquida rende i nutrienti velocemente assimilabili . L’Acerola supporta le naturali difese dell’organismo in quanto è naturalmente ricca di Vitamina C e ne contiene fino a 50 volte in più delle arance.

la forma liquida rende i nutrienti velocemente assimilabili supporta le naturali difese dell’organismo in quanto è naturalmente ricca di Vitamina C e ne contiene fino a 50 volte in più delle arance. Vitamina D , FONDAMENTALE perché contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, essendo in grado di “risvegliare” le cellule T, un gruppo di cellule del sistema immunitario che scendono in campo quando virus e batteri minacciano la nostra salute. È molto importante ricordarsi di associare la vitamina D alla vitamina K (per una sua corretta assimilazione), alla vitamina E e al Magnesio! Quest’ultimo è importante perché ci aiuterà a sostenere l’umore che in questo periodo è messo a dura prova.

, FONDAMENTALE perché contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, essendo in grado di “risvegliare” le cellule T, un gruppo di cellule del sistema immunitario che scendono in campo quando virus e batteri minacciano la nostra salute. È molto importante ricordarsi di associare la vitamina D alla vitamina K (per una sua corretta assimilazione), alla vitamina E e al Magnesio! Quest’ultimo è importante perché ci aiuterà a sostenere l’umore che in questo periodo è messo a dura prova. Sambuco in Succo: Anche in questo caso in forma liquida per una veloce assimilazione. Il Sambuco agisce positivamente sulla fluidità delle secrezioni bronchiali e sulla funzionalità delle prime vie respiratorie.

Anche in questo caso in forma liquida per una veloce assimilazione. Il Sambuco agisce positivamente sulla fluidità delle secrezioni bronchiali e sulla funzionalità delle prime vie respiratorie. Goji: contiene antiossidanti che sono il carburante delle cellule. Inoltre apporta vitamine e tanti sali minerali fondamentali per tutto l’organismo.

“Oltre allo stato emotivo alterato in questi giorni stiamo assistendo a un altro fenomeno: lo sciacallaggio – conclude Marco De Gregorio Founder e Amministratore Delegato di Salugea.

Proprio in un momento in cui l’unione e la cooperazione dovrebbero essere il filo comune che lega tutti gli Italiani, assistiamo a episodi di speculazione sui prodotti con rincari di 10, 20, 50 volte. E noi di Salugea cosa possiamo fare? Oltre a informare con trasparenza e professionalità, vogliamo dare il nostro contributo. In questo periodo abbiamo regalato diversi prodotti per aumentare le difese immunitarie e fatto molte consulenze gratuite (nel limite delle nostre possibilità) e ora stiamo continuando a mettere in sconto sia i prodotti singoli che i Programmi Difese Immunitarie (uno di base e stress cioè specifico per sostenere le difese immunitarie e l’umore), sperando di poter aiutare con questo gesto quante più persone possibili. Scorte disponibili permettendo, i prodotti rimarranno ribassati fino a quando la situazione del Coronavirus sarà rientrata e non sarà possibile acquistare più di 3 pezzi per cliente (solo per i prodotti relativi alle difese immunitarie). È un dovere morale mettere a disposizione della collettività le nostre conoscenze e i prodotti che noi stessi usiamo per potenziare le difese immunitarie e contribuire a contenere il più possibile la diffusione del contagio.“