Don Matteo 12: la puntata del 19 marzo

E’ un’indagine particolarmente complicata quella che attende Don Matteo 12 nella puntata conclusiva della dodicesima stagione.

Ultima puntata di Don Matteo 12

In “Non desiderare la roba d’altri”, in onda giovedì 19 marzo alle 21.25 su Rai1, il prete più amato della tv, interpretato da Terence Hill, sarà alle prese con uno strano omicidio.

Il cadavere di una donna viene ritrovato in casa di Sergio e a scoprirlo è stato proprio lui. Anna crede nella sua innocenza, ma il Pm Nardi invece è convinto al contrario che Sergio nasconda qualcosa.

Nel frattempo la Canonica è in subbuglio.

Il Papa ha proposto a Don Matteo di diventare Cardinale: il parroco detective dovrebbe quindi lasciare per sempre Spoleto e i suoi amici.

Per tutti è un duro colpo: l’unico modo per non farlo partire per “Roma” è boicottare Don Matteo mettendolo in cattiva luce davanti al Nunzio Apostolico arrivato a Spoleto per valutare la sua candidatura.

E se questo non bastasse? Tutti a casa, giovedì sera davanti alla tv, per sapere come andrà a finire.