Domenica In: la puntata del 15 marzo

La 27° puntata di Domenica In, in onda su Rai1 alle 14 di domenica 15 marzo 2020.

Anticipazioni della puntata di Domenica IN

Domenica in proporrà in apertura un talk dedicato alle tante famiglie che da nord a sud, a seguito delle nuove disposizioni del Governo per fronteggiare il diffondersi del Coronavirus, dovranno restare in casa.

Nel corso del talk sono previsti collegamenti via Skype con famiglie e artisti che racconteranno come stanno trascorrendo questo periodo nelle loro case.

Mara Venier intervisterà Lino Banfi, che si racconterà tra carriera e vita privata e manderà, nelle vesti di Nonno Libero, un messaggio di solidarietà e di vicinanza a tutti gli anziani d’ Italia.

Un’altra intervista di Mara sarà a Minnie Minoprio, la popolare attrice e soubrette di origine britannica, che ripercorrerà alcune tappe della sua carriera attraverso filmati di repertorio e poi si esibirà in una originale versione jazz del brano ‘Il cielo in una stanza’.