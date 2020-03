Coronavirus e quarantena: i consigli per stare a casa in benessere

La quarantena ti sta abbattendo l’umore? Non sai come riempire la giornata?

Ti senti abbruttita e impigrita? Ecco alcuni consigli per vivere con maggiore energia e benessere questo delicato ed eccezionale periodo di “clausura” che coinvolge tutti.

La permanenza forzata a casa iniziata da solo qualche giorno è lunga e spesso spaventa. Sono ore e giorni che sembrano infiniti e che non sappiamo come riempire.

In realtà se si mettono in atto alcuni piccoli trucchetti psicologici, il nostro umore può migliorare e se ne può trovare un generale maggior benessere psico-fisico.

La prima regola generale e importantissima è quella di mantenere la scansione della giornata con momenti ben distinti come prima della quarantena. Quindi puntare la sveglia al mattino, non restare in pigiama tutto il giorno, mangiare regolarmente in tre pasti distinti, avere cura della propria persona attraverso un po’ di movimento e una corretta beauty routine.

Stare a casa in benessere: cosa fare

Non stare in pigiama . Se si mantiene la scansione della giornata, a partire dal risveglio in cui ci alza e ci si veste, sarà più semplice trascorrere il tempo con serenità e concentrarsi nelle ore dedicate al lavoro. Dividi la giornata in momenti di attività (che sia il lavoro o i mestieri di casa), creatività e riposo.

. Se si mantiene la scansione della giornata, a partire dal risveglio in cui ci alza e ci si veste, sarà più semplice trascorrere il tempo con serenità e concentrarsi nelle ore dedicate al lavoro. Dividi la giornata in momenti di attività (che sia il lavoro o i mestieri di casa), creatività e riposo. Dedica un po’ di tempo al giorno alla cura della persona. Basta anche mezz’ora al giorno per un po’ di ginnastica o dello stretching per rimettere in movimento il corpo e mantenerlo flessibile. Come per incanto ti sentirai più energica

o dello stretching per rimettere in movimento il corpo e mantenerlo flessibile. Come per incanto ti sentirai più energica Ora che stiamo a casa abbiamo più tempo? Non rinunciamo allora ad una corretta beauty routine a partire da una quotidiana pulizia e idratazione del viso. Lo sapevi che se per lavarti il visto al posto dell’acqua corrente usi acqua frizzante regali alla tua pelle maggiore ossigenazione? Risultato: una pelle più tonica e luminosa. Lo stesso vale per i capelli, se li lavi con l’acqua frizzante diventano più luminosi. E sappiamo bene quanto il sentirsi belle faccia bene all’umore!

a partire da una quotidiana pulizia e idratazione del viso. Lo sapevi che se per lavarti il visto al posto dell’acqua corrente usi regali alla tua pelle maggiore ossigenazione? Risultato: una pelle più tonica e luminosa. Lo stesso vale per i capelli, se li lavi con l’acqua frizzante diventano più luminosi. E sappiamo bene quanto il sentirsi belle faccia bene all’umore! Sei chiusa in casa e non puoi riempirti la casa di bottiglie di acqua gasata? Basta usare acqua del rubinetto e gasarla con l’uso di un buon gasatore.

Non mangiucchiare in continuazione ma mantieni la buona regola dei tre pasti al giorno e alle cinque porzioni di frutta e verdura per il corretto apporto di vitamine e sali minerali. E soprattutto ricordati di bere tanta acqua. Lo stare a casa tutto il giorno può portare a trascurare alcune buone abitudini alimentari ma questa è davvero la più importante. E visto che anche le uscite al supermercato andrebbero contenute, quale buona occasione per chi ancora non lo fa, di ricorrere all’acqua del rubinetto, buona e controllata come l’acqua in bottiglia. Ti piacciono le bolle? munirsi di un buon gasatore domestico è la soluzione più economica e sostenibile.

Infine dedicati alle cose che ti piacciono ma che ti sei sempre lamentata di non aver tempo di fare: leggere, dipingere, scrivere, ascoltare musica, studiare.

La quarantena così da minaccia si trasforma in opportunità. E’ l’occasione se ben sfruttata per prenderci più cura di noi stesse, nutrire la mente e arricchirci.