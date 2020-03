Coronavirus: cosa fare a casa in vista dello “stop forzato”

Di cosa si tratta

Community web dedicata ai docenti che mette a disposizione gratuitamente un eserciziario online con progetti, linee guida e attività innovative realizzate in classi in tutta Italia e che possono essere replicati a distanza dagli studenti, oltre che formazione online gratuita per i docenti.

Come aderire

Registrati gratuitamente alla piattaforma WeTurtle: WeTurtle.org. Tutti i contenuti gratuiti possono essere fruiti liberamente on line o scaricati in pdf per leggerli anche offline.