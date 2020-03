Come scegliere il tuo frigorifero da viaggio

In inverno e a maggior ragione in estate, c’è la necessità di avere sempre dietro acqua fresca, cibi e snack, soprattutto quando si affrontano lunghi viaggi e permanenze. In questi casi la soluzione ideale è quella di munirsi di un mini frigo. Ecco su quali modelli è meglio orientarsi in base all’utilizzo che se ne deve fare.

Per l’auto

Se passi molto tempo in auto, che sia per lavoro o per un lungo viaggio, avere a disposizione un frigo piccolissimo sul quale contare è davvero fondamentale. E’ vero, ci si può sempre fermare in autogrill o in punti di ristoro, ma non è così semplice in quanto in base alle strade che si percorrono non è sempre possibile. In questi casi un mini frigo per l’auto diventa praticamente indispensabile. In base allo spazio presente nell’auto ma soprattutto in base alle tue esigenze, il mini frigo da posizionare in auto può avere una capacità più o meno ridotta. I mini frigo funzionano con una presa che si collega direttamente all’accendisigari e spesso hanno in dotazione anche una normale presa da attaccare al muro: in questo modo quando arriverai a destinazione o a casa potrai continuare ad usufruirne, posizionandolo magari in camera da letto.

Per il campeggio

Se ti stai organizzando per partire in campeggio la prima cosa alla quale devi pensare è l’organizzazione di cibi e bevande. In particolare, se il campeggio sarà lungo, non puoi non considerare l’opzione di un mini frigo che ti consentirà di mantenere sempre fresche e ben conservate tutte le bevande e gli alimenti. Rispetto ad un mini frigo per auto, che per ovvie ragioni deve essere più piccolo e pratico, il mini frigo da campeggio deve essere leggermente più capiente, specialmente se si parte con tutta la famiglia o con un gruppo di amici e si è in tanti. Naturalmente è possibile puntare sui modelli elettrici, ma se vuoi risparmiare è possibile anche ricercare i mini frigo a ghiaccio. Come funzionano? Basta inserire del ghiaccio all’interno ed il mini frigo è in grado di mantenere la temperatura. Attenzione però in questo caso alla temperatura esterna, che influisce molto sul funzionamento di questo genere di mini frigo.

Per la barca

Altra situazione in cui è d’obbligo fare delle valutazioni importanti prima di buttarsi nell’acquisto di un mini frigo è quella che prevede la scelta di un mini frigo per la barca. Ci sono infatti due principali necessità: la prima, nella quale il mini frigo serve semplicemente per mantenere sempre fresche le bevande e qualche snack, per passare spensierati qualche ora in barca. In questo caso va benissimo affidarsi ai classici mini frigo che raffreddano. Altra questione è quella in cui si utilizza la barca per pescare e si ha necessità di mantenere fresco il pescato: in questo caso il classico mini frigo non va affatto bene, ed è necessario rivolgersi ad un vero e proprio freezer portatile. Cosa fare se utilizzi la tua barca sia per delle semplici uscite che per la pesca? Nessun problema, perché anche in questo caso c’è un’ottima soluzione e sono i mini frigo cosiddetti “ibridi”. Questi modelli possono funzionare con due livelli di voltaggio differenti (ad esempio 12 Volt e 220 Volt).