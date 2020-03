Come riconoscere un whisky di qualità e dove acquistarlo online

Tra le prime produttrici di whisky al mondo, si attestano certamente la Scozia e l’Irlanda, ma non mancano anche distillati molto amati nati negli Stati Uniti e in Canada, così come in altre parti del mondo.

Gli intenditori sanno che, per scegliere il migliore in fase di acquisto, basta verificare la provenienza e altre peculiarità del distillato, quali il grado d’invecchiamento e la tipologia di botti impiegate.

Tutte informazioni messe a disposizione anche online, dai migliori portali di e-commerce specializzati nella vendita di prodotti enogastronomici. Per esempio, questi whisky pregiati di Sapori dei Sassi sono accompagnati da descrizioni accurate e sono stati selezionati per offrire una proposta comprendente le migliori varietà presenti sul mercato e soddisfare qualsiasi tipo di preferenza dei consumatori.

Lo Scotch Whisky

La denominazione Scotch Whisky è tipica dei distillati scozzesi e gli esperti ne conoscono le principali caratteristiche: Il Glen Elgin che si trova sul portale Sapore dei Sassi, ad esempio, come tutti gli Scotch ha subito il processo di macerazione nella distilleria stessa e impiega orzo maltato e altri cereali interi.

La bassa concentrazione di alcool rispetto agli altri whisky e la conservazione rigorosamente in botti di rovere, ne preserva il gusto intenso che in questo caso è dolce e amabile: ricorda il miele e la frutta, con sentori di cioccolata alla fine.

Ottenuto dalla sola distillazione di malto d’orzo e quindi chiamato anche Single Malt, il Caol Ila 18 ha un tempo d’invecchiamento superiore (18 anni, per l’appunto): alle note mielose si aggiungono sentori più corposi, come quelli del legno affumicato e del cuoio.

Uno dei Single Malt più pregiati in assoluto, però, è certamente il Mannochmore di cui, nel 2016, sono state prodotte nella zona dello Speyside poco meno di 4 mila bottiglie. L’invecchiamento è stato effettuato per ben 25 anni in botti di rovere francese e americano che contenevano, in origine, bourbon. I sapori forti e gli aromi che evoca, non sono mai in contrasto tra loro ma, anzi, ne arricchiscono il gusto: cocco, frutta matura, cioccolata, liquirizia e nocciola si alternano a ogni sorso, rendendolo unico nel suo genere.

Il Bourbon

Si tratta del tipico whisky americano, che nasce in alcuni stati degli States tra cui California, Georgia e Illinois. A differenza dello Scotch Whisky, il Bourbon è composto, per oltre la metà della miscela, di mais. Il resto della composizione può essere costituito da grano, orzo o segale. Gli amanti del Bourbon trovano eccellente, ad esempio, il Bullet, particolarmente adatto a cocktail celebri quali il Manhattan (cui si aggiungono vermouth e angostura). I sentori preponderanti sono quelli fruttati e speziati della segale che, uniti ad una sapiente tostatura, gli conferiscono un aroma variegato e molto apprezzato in ogni fascia d’età.

La segale, poi, si trova in percentuali maggiori nel Rye Whisky, di cui esiste una variante sempre a marchio Bullet: il bouquet aromatico di questo Bourbon comprende il legno, la frutta essiccata e la crosta di pane.

Altri whisky pregiati

Gli intenditori possono anche scegliere articoli più rari, magari per fare (o per farsi) un regalo davvero speciale. Il Talisker 40 Limited Editon è, appunto, l’edizione limitata di uno scotch invecchiato 40 anni in botti di Ammontillado Sherry, un vino liquoroso spagnolo che gli conferisce sentori unici. Raffinato e dal sapore antico, non disdegna quindi di lasciare sul palato quella particolare nota dolce e fruttata che lo rende anche fresco.

Se, poi, alla qualità di ottimi whisky da regalo o da collezione, si vuole aggiungere anche un pizzico di divertimento, esistono gamme di eccellenti single malt scozzesi dedicate a famose produzioni televisive, come per esempio Game of Thrones, dove ogni bottiglia è ispirata a un luogo o a personaggi di questo universo fantasy: invecchiamento e componenti sono diversi ma tutti estremamente validi, per offrire un viaggio nel gusto e nelle atmosfere della tanto amata serie.