Pulizie di primavera: come preparare la casa alla bella stagione

Passare tutto il tempo in casa può essere l’occasione per prendersi maggiore cura degli ambienti domestici. Complice l’arrivo della bella stagione, quale momento migliore per dedicarsi alla missione “Pulizie di primavera”?

Oggi più che mai si può approfittare del tempo a disposizione per fare grandi pulizie e lavori di manutenzione che preparano la casa (e noi) ad affrontare al meglio la nuova stagione che ci aspetta.

I buoni propositi ci sono tutti ma da dove cominciare? Come ogni missione che si rispetti, anche le pulizie di primavera hanno bisogno di un piano d’azione.

Per Desivero, piattaforma di servizi e prodotti nell’ambito della termoidraulica e dell’arredo bagno, il primo passo è scrivere una lista delle priorità da calendarizzare giorno per giorno.

Che sia digitale o cartacea, che ci si affidi a detergenti professionali o ai consigli della nonna, c’è un piccolo trucco da adottare nello stilare la to do list: mettere in cima le incombenze meno piacevoli o quelle più pesanti, magari partendo dagli angoli trascurati della casa (tipo sgabuzzini o balconi). In questo modo, una volta arrivati alla fine, rimarranno solo i lavori semplici.

La regola delle scatole

Nell’organizzazione dei lavori, Desivero suggerisce poi di adottare la regola delle scatole.

Dotarsi di alcuni scatoloni vuoti in cui suddividere oggetti da lavare, buttare, regalare o mettere in vendita renderà più facile l’organizzazione e la scelta tra le cose utili e quelle inutili.

Altra regola da tenere a mente nelle grandi pulizie è procedere sempre dall’alto verso il basso, perché è sui ripiani e negli angoli in alto che si nascondono polvere e ragnatele. Seguire questo semplice consiglio può risparmiare di sporcare laddove si era già pulito.

Fare squadra

Per Desivero, poi, la parola d’ordine è: fare squadra. Per chi vive in famiglia o condivide l’appartamento, è giusto che ognuno dia il proprio contributo. Basta che la divisione dei compiti sia chiara fin dall’inizio.

Non solo per rendere la missione più semplice e possibile ma anche per responsabilizzare e creare coesione.

E, perché no, scambio di idee su cambiamenti, rinnovamenti e migliorie dello spazio che si condivide. Insomma, insieme è meglio.

Vetri e finestre, tessuti vari (come tende, tappeti, copridivano, materassi), il temuto cambio degli armadi, gli elettrodomestici che ci aiutano ogni giorno (come frigorifero, lavastoviglie e lavatrice): è vero, le pulizie di primavera hanno come obiettivo principale il riordino e la pulizia ma non solo questo.

Le attività domestiche in vista della bella stagione includono anche i piccoli lavori di manutenzione. A cominciare dalla rubinetteria fino al condizionatore che, se già performante e in buona salute, è pronto a migliorare le condizioni degli ambienti in cui si vive.