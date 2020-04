Come fare il pane in casa: la video ricetta di Servidio

Come fare il pane in casa? Ecco la video ricetta di Alessandro Servidio postata sui suoi canali social. Il suo profilo, in questi giorni, sta spopolando grazie ai suoi ottimi consigli.

Originario di Pompei, ma reggiano d’adozione, è un esperto maestro pizzaiolo, un apprezzato istruttore di panificazione, oltre che consulente di numerose aziende alimentari.

In tempi di quarantena forzata a causa dell’emergenza Coronavirus, Servidio fornisce un videotutorial per poter sfornare dell’ottimo pane.

Una piccola coccola per il palato, il modo migliore per regalarci qualche ora di svago in cucina. Mani in pasta, allora, forni accesi e buona preparazione!

Come fare il pane in casa: il video