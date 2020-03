Come affrontare la quarantena: i consigli di Gianluca Mech

Come affrontare la quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus? Ecco i consigli di Gianluca Mech su come affrontare questo particolare momento, in cui ci viene chiesto di stare a casa.

Un piccolo sacrificio fondamentale per tutti noi ma soprattutto per chi è in prima linea, per molti la quotidianità è cambiata radicalmente.

Trovare qualcosa da fare può essere una vera impresa e rischia di essere deleterio per il proprio stato di forma fisica.

La quarantena “forzata”, infatti, porta inevitabilmente ad avvicinarsi troppo spesso al frigorifero.

Gli snack e le maratone di film e serie tv sdraiati sul divano, un po’ per noia e per mancanza di socialità, si susseguono senza sosta uno dietro l’altra.

Per evitare che gli sforzi fatti in palestra o nel seguire una corretta alimentazione vengano vanificati e per non farci trovare impreparati alla prossima prova costume, l’imprenditore e guru di Tisanoreica Gianluca Mech, svela alcuni consigli che aiuteranno a non ingrassare e ad utilizzare il tempo libero per fare qualcosa di utile.

Come affrontare la quarantena

1- Cercare di mangiare di meno: utilizzare piatti piccoli può essere di aiuto

2- Preferire i cereali integrali con un minor impatto glicemico rispetto a quelli raffinati

3- Sostituire i biscotti con frutta secca come mandorle e noci: sono ricchi di grassi “buoni”, minerali e fibre che hanno anche un effetto saziante.

4- Mangiare molta verdura per un ottimale apporto di fibre

5- Preferire la frutta di stagione e meno zuccherina per una carica di vitamine e minerali.

6- Quando si ha il desiderio irrefrenabile di mangiare qualcosa, sorseggiare un té o una tisana depurativa: la ritualità e il gesto mantiene la bocca occupata e può aiutare a ridurre la fame nervosa

7- Tenersi impegnati in casa facendo, per esempio, dell’attività fisica in modalità home fitness (30 minuti al giorno): se non si ha voglia, cercare di svolgere tutti quei lavori casalinghi che si rimandano sempre.

8- Talvolta si possono sostituire gli alimenti quotidiani con dei preparati a base di proteine e fibre, ipocalorici ed ipoglucidici.

Ad esempio i preparati per bevande Tisanoreica Original, da consumare in qualsiasi momento della giornata (1-2 al giorno).

O la pasta Tisanoreica Style, per non rinunciare ad uno dei classici della dieta mediterranea.

O ancora i biscotti CiocoMech per una colazione o uno spuntino gustoso e salutare e che dà un senso di sazietà maggiore.

9- Combattere la ritenzione idrica limitando l’assunzione di cibi ricchi di sale o di zuccheri semplici, come ad esempio gli snack industriali e le bevande gassate.

10- Mantenere una buona idratazione bevendo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno.

11- Ripristinare l’equilibrio della flora batterica intestinale, tramite l’assunzione di probiotici, fermenti lattici vivi e yogurt bianco senza zuccheri aggiunti.

12- E’ molto utile utilizzare estratti erbali specifici, come quelli contenuti nell’integratore alimentare Metabolic Plus.

Questo favorisce il metabolismo dei lipidi e lo stimolo metabolico grazie a caffè verde, arancio amaro, coleus e ad un estratto brevettato ad azione termogenica e drenante.

Anche le alghe marine sono un prezioso alleato per supportare il metabolismo, come le alghe kombu e fucus, contenute nello Slim Kombu.

Anche il Riducente o Slim Kalor Mech potrebbero essere d’aiuto.