Certificazioni oro per quattro brani di Sanremo 2020

A meno di un mese dalla fine del Festival di Sanremo 2020, ecco che arrivano le prime certificazioni oro per alcuni brani in gara.

I brani certificati oro

Il primo oro è per Me ne Frego di Achille Lauro, che ha rotto ogni schema dello spettacolo musicale sul palco dell’Ariston, confermandosi icona della musica e dello spettacolo.

Spicca anche Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari. Brano che, come abbiamo raccontato nell’articolo dedicato, è primo tra i brani più trasmessi in radio (21 – 27 febbraio).

Un disco d’oro anche per Francesco Gabbani, arrivato al secondo posto durante la kermesse canora con Viceversa. Brano che è anche la title track del nuovo album uscito il 14 febbraio per BMG, un inno alla condivisione e all’abbandono dell’individualismo.

Il quarto singolo “oro” della settimana proviene anch’esso dal Festival di Sanremo, in particolare dalle Nuove Proposte. Il singolo Per sentirmi vivo di Fasma, è contenuto nel suo nuovo album, “IO SONO FASMA”, uscito venerdì 28 febbraio per Sony Music Italy.