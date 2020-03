Capita Così: il nuovo singolo di Brunori Sas

Capita Così è il nuovo singolo di Brunori Sas.

Il brano è il terzo estratto da Cip!, l’ultimo progetto discografico del cantautore uscito per Island Records il 10 gennaio.

Capita Così: il significato della canzone

Con una potenza disarmante, da pugni chiusi e lacrime agli occhi, CAPITA COSÍ ci mette davanti ai bilanci, quelli dei risultati raggiunti e quelli per cui ci si sente minuscoli: gli anni che passano e l’imprevedibilità della vita, l’attimo che inganna, i cambiamenti e il crederci, nonostante tutto.

Perché capita che ci si guardi indietro e capita anche di accorgersi che, invece di andare avanti, abbiamo sempre marciato sul posto, affidandoci ai vecchi, rassicuranti stilemi.

Capita all’improvviso di trovarsi adulti e di non sentirsi all’altezza. Di dover reagire “da grandi” di fronte ad avvenimenti che ci fanno sentire microscopici.

Eppure – sorpresa! – capitano anche i miracoli, esattamente allo stesso modo: quelle gioie improvvise che prendono la pancia e stravolgono il destino. Semplicemente, capita così: un grido di sfogo e di gioia, leggero ma potentissimo, per una cavalcata ritmica ed emozionale.

Il testo della canzone

Capita così

Che un bel giorno ti guardi allo specchio

E ti trovi più vecchio

Di parecchio

Capita così

Che ti affidi all’ennesima dieta

A un cantante che sembra un profeta

Che ti dice che bella la vita

Anche se capita così

Anche quando tuo padre scompare senza neanche avvisare

E senza fare rumore

Senza darti un minuto

Per potergli dire

Che gli hai voluto bene

E che ti manca da morire

Anche se ormai sei grande

E se sembri un gigante

Ma ti senti piccolo, minuscolo

Ti senti ridicolo

Sei ridicolo

Quando pensi che sei uno su sette miliardi

E che tanto comunque oramai è troppo tardi

Oramai è troppo tardi

Perché capita così

Ma non eri tu che il bello della vita

È riuscire a rientrare in partita

Quando sembra finita

Me l’hai insegnato tu

Che la felicità non è una colpa

E che puoi tornare a ridere ancora

Ancora una volta

Ma ti senti piccolo, minuscolo

Ti senti ridicolo

Sei ridicolo

Quando pensi che sei uno su sette miliardi

E che tanto comunque oramai è troppo tardi

Oramai è troppo tardi

E accade il miracolo

È un miracolo

Accade in un attimo

È un attimo

Una gioia che inganna di nuovo il tuo cuore

Che ti fa dire che in fondo alla fine va bene

E alla fine va bene

Anche se capita così

Anche se capita così

Anche se capita così

Anche se capita così

Anche se capita così