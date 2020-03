Caos Mediaset e stop trasmissioni: lo sfogo di Bonolis

Caos Mediaset per lo stop trasmissioni. Scoppia la polemica di Paolo Bonolis che ha pubblicato nel pomeriggio un suo comunicato di dissenso.

Caos perché dopo la De Filippi e Scotti arriva l’ennesimo commento che lamenta dell’operato dei vertici di Canale 5 tra orari, scelte editoriali e programmazioni.

Ma andiamo con ordine a vedere i fatti.

Attraverso un comunicato stampa, è stata comunicata la rimodulazione di alcuni programmi televisivi.

“Per evidenti problemi organizzativi legati all’emergenza sanitaria” – si legge nel comunicato – “quattro appuntamenti Mediaset della fascia di day time vengono rimodulati nella programmazione a partire da lunedì 16 marzo 2020: “Mattino 5”, “Forum”, “Uomini e donne”, “Avanti un altro”.

“Nel caso di “Forum” e “Avanti un altro” – prosegue la nota di Mediaset – “saranno programmate riproposizioni che andranno in onda nella collocazione abituale delle trasmissioni.

Nel caso di “Uomini e Donne”, programma legato agli sviluppi quotidiani delle relazioni tra i protagonisti, si proseguirà per alcune puntate per poi sospendere temporaneamente la programmazione.

Le registrazioni delle nuove puntate dei tre programmi riprenderanno non appena la situazione lo consentirà”.

Il comunicato di Paolo Bonolis

Dura la replica di Paolo Bonolis che ha prima affidato il pensiero condividendo ed evidenziando le sue perplessità sulla notizia lanciata da Mediaset. Subito dopo ha diffuso lo stesso pensiero in un comunicato stampa.

“Non capisco. Le nostre puntate sono tutte già registrate. Gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni? Mah”.