Cancellato Eurovision Song Contest 2020

Salta l’edizione 2020 dell’Eurovision Song Contest. Cancellato per l’emergenza Coronavirus, attraverso un comunicato diramato dagli organizzatori. “È con profondo rammarico che dobbiamo annunciare la cancellazione dell’Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam. L’incertezza creata dalla diffusione del coronavirus (COVID-19) in tutta Europa – e dalle restrizioni poste in essere dai governi delle emittenti partecipanti e dalle autorità olandesi – indica che l’Unione europea di radiodiffusione (EBU) ha preso la difficile decisione di non continuare con l’evento dal vivo come previsto”. L’evento si sarebbe dovuto svolgere a Rotterdam dal 12 al 16 maggio. A rappresentare l’Italia Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020 con “Fai Rumore”. Il cantante italiano era il favorito per la vittoria dell’Eurovision 2020 secondo i bookmakers.

Non è mancato il commento del cantante, pubblicato sui canali social.“Mi dispiace tanto per la cancellazione dell’Eurovision, per il lavoro portato avanti in queste settimane da Carosello Records e Rai1, per tutte le belle idee che stavamo realizzando, ma viviamo in un periodo drammatico e di grandissima difficoltà e sono convinto la priorità debba essere quella di tutelare la salute di tutti i cittadini. Solo quando tutti supereremo questo momento buio potremo tornare a vivere con la giusta leggerezza e gioia un evento di tale condivisione”.