Blocca il virus non il cervello

Una maratona di 12 ore dalle 10.00 di sabato 21 marzo, con diretta live di formatori, coach, giornalisti, top manager, atleti e campioni dello sport, VIP, artisti della radio e della TV, scienziati e medici con un obiettivo preciso.

Aiutare le persone, costrette ancora in casa, a “bloccare il virus senza bloccare il cervello”, grazie a 12 ore gratuite di divulgazione scientifica, di formazione, di ispirazione e motivazione e, perché no, anche di intrattenimento.

L’evento, promosso dal formatore Stefano Santori, è una delle iniziative di solidarietà sociale. “Ci rivolgiamo a chiunque voglia bloccare davvero SOLO il virus – ha dichiarato Stefano Santori – per far sì che questi tempi di arresti-domiciliari-virali fungano da trampolino per nuovi pensieri, nuove consapevolezze, per apprendere e ri-apprendere argomenti e strumenti utili.

Un vero e proprio allenamento per tenere i neuroni attivi e vivaci”. L’evento sarà ospitato LIVE dalla omonima pagina Facebook (Bloccailvirusnonilcervello) dove poter seguire formatori e coach di fama nazionale che porteranno i loro strumenti e diffonderanno le loro tecniche; medici e studiosi che racconteranno il loro punto di vista, con informazioni autorevoli; momenti dedicati agli sportivi, campioni di varie discipline, pronti a raccontare come vivono le crisi e le difficoltà e generosamente pronti a dare ispirazione e motivazione.

Manager, imprenditori, giornalisti, dirigenti pubblici, consulenti aziendali, marketer e “addetti ai lavori” offriranno il proprio contributo per prepararci all’economia del post-Covid19, che probabilmente ci vedrà costretti a rivedere schemi di lavoro e modelli di business, in un Change Management “forzato” violento. Non mancheranno artisti e personaggi dello spettacolo che, oltre dare la loro ispirazione ed il loro contributo, daranno anche spazio ai momenti di intrattenimento.

Per ogni informazione la pagina ufficiale è www.bloccailvirusnonilcervello.it .

Ci si potrà anche registrare gratuitamente, per rivedere successivamente tutto l’evento tramite una piattaforma e-learning.

Hanno già aderito: Stefano Santori Conduttore, Formatore e Coach; Gian Mario Migliaccio, Ricercatore in Scienze dello sport; Mirco Gasparotto, Formatore e Imprenditore; Francesco Tesei, Artista – Mentalista; Gabriele Andriulli, Sportivo paralimpico; Roberto Busso, A.D. Gabetti; J.L. Marshall, Formatore e Imprenditore; Alex Viola, Coach e Formatore; Antonella Rizzuto, Presidente AssoCoaching e Formatore; Danilo Iervolino, Imprenditore Presidente Università telematica PEGASO; Giusy Versace, Sportiva paralimpica; Carlo Restivo, Formatore e Imprenditore; Guido Stratta, Top Manager ENEL; Gabriele Andreoli, Scrittore e Formatore; Giancarlo Barbarisi, Formatore e Imprenditore; Barty Colucci, Conduttore Rete 105; Prof. Mauro Minelli, Immunologo e Allergologo; Sabrina Parisi, Giornalista e Blogger; Ernesto Furstenberg Fassio, Presidente IFIS Banca; Joe Di Siena, Digital Marketer; Rossella Brescia, Conduttrice RDS; Carolina Rey, Attrice e Cantante; Claudio Guerrini, Conduttore RDS; Stefano Mainetti, Compositore e Direttore d’orchestra; Gianluca Mech, Formatore e Imprenditore; Ivano Scolieri, Manager e Imprenditore; Antonella Caprioli, Dirigente Roma Capitale; Antonio Barreca, Presidente FEDERTURISMO; Sara Vegni, Head of resilience Action AID; Matt Traverso, Coach e Formatore; Giuliano de Crescenzo, atleta e coach.