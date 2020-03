Ascolti Tv (sabato 7 marzo): Monica Setta e Maria De Filippi le regine di ascolti

Monica Setta e Maria De Filippi le regine di ascolti del sabato!

Brillano gli ascolti di Uno Mattina in Famiglia. Nella giornata di sabat0 7 marzo 2020, il programma condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi sfiora il 24% di share. Programma in crescita e i numeri confermano come il nuovo corso della trasmissione stia facendo meglio rispetto agli anni scorsi, guadagnando quasi 4 punti percentuale rispetto allo scorso anno.

Una puntata dedicata al mondo femminile, con approfondimenti e ospiti d’eccezione come Barbara Alberti, Yvonne Sciò, Veronica Maya e Valentina Acca.

Gli ascolti del sabato sera

Maria De Filippi regina del sabato sera con C’è Posta per te: il programma ha registrato 6.611.000 telespettatori, share 29.31%. In contemporanea su Rai1, invece, Una storia da cantare – Gianni Morandi, ha ottenuto 3.060.000 telespettatori, e uno share del 13.49%

Rai1: ottimi ascolti

Non solo Uno Mattina in Famiglia. Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.749.000 telespettatori (share 21.39%). Molto bene anche L’Eredità che ha ottenuto nel game un netto di 5.668.000 (25.44%) sbaragliando la concorrenza di Avanti un altro su Canale 5.