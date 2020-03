Ascolti tv domenica 8 marzo 2020

Una domenica, quella dell’8 marzo 2020, passata all’insegna degli appelli a restare a casa per via del Coronavirus.

La prima trasmissione a commentare il provvedimento della notte del premier Conte è stata Uno Mattina in famiglia. Monica Setta e Tiberio Timperi hanno discusso per primi, al di fuori di ogni tg, l’argomento più discusso del momento. La trasmissione ha sfiorato il 22% di share, raggiungendo oltre 2 milioni di telespettatori.

Un ottimo lavoro giornalistico che ha aiutato a far maggior chiarezza sulla conferenza stampa del premier che si è tenuta alle 2 di notte mentre il programma ha avuto inizio soltanto 4 ore e mezza dopo. Davvero bravi!

Positiva la domenica di Linea Verde: il programma di Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli ottiene un netto di 3.652.000 telespettatori, (19.89%) superando ancora una volta la concorrenza di Melaverde su Canale 5 (2.124.000 telespettatori, share 13.4%).

Il pomeriggio è all’insegna di Domenica In: il programma di Mara Venier raggiunge il 20% di share. Ma l’argomento dedicato al coronavirus è un caos. In particolare le dichiarazioni di un ospite della trasmissione, Don Mario Pieracci, che in barba a ogni divieto, dichiara pubblicamente di voler celebrare la messa. “I fedeli sono invitati a partecipare alla messa delle 17, io ci sarò e lo farò per chiunque voglia venire a raccogliersi in preghiera. Non devo rispondere al Governo, ma alla Diocesi”. Pronta la smentita e la replica del portavoce del Vicariato di Roma , che spiega su indicazione della Conferenza Episcopale Italiana come il decreto imponga lo stop anche per le funzioni religiose, che si potranno celebrare ma senza fedeli.

Subito dopo, Domenica Live di Barbara D’Urso supera con il minimo distacco Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini: 14.56% – 14.54% di share.

La serata vede il dominio incontrastato di Rai1. La serie tv La vita promessa – Parte II, giunta all’ultima puntata, ha ottenuto 4.676.000 telespettatori (share 18.5%). Non va bene questa volta a Barbara D’Urso con il suo Live: la puntata ha registrato un netto di 2.498.000 telespettatori, share 13.22%. Terzo posto per Che Tempo Che fa, su Rai 2, che raccoglie il 9% di share.