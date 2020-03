Ascolti tv 1 marzo: Uno Mattina in famiglia il programma con lo share più alto

Uno Mattina in famiglia è il programma con lo share più alto di domenica 1 marzo 2020. La trasmissione condotta da Monica Setta e Tiberio Timperi ha registrato un netto di 2.034.000 telespettatori, con uno share del 24,53%.

Prosegue quindi il momento magico per il tandem di conduttori che stanno dando nuova linfa a un programma di informazione storico come quello di Rai1. Numeri alla mano, il programma ottiene un netto miglioramento rispetto alla scorsa stagione.

Monica Setta, la regina di ascolti di Rai1

Restando in tema di Rai1, brilla anche la coppia Beppe Convertini – Ingrid Muccitelli al timone di Linea Verde: il programma ha ottenuto un netto di 3.561.000 telespettatori, con uno share del 20,75%. In più lal trasmissione ottiene un netto distacco dalla concorrenza: Melaverde ottiene 2.249.000 telespettatori, share 14,98%.

Il pomeriggio

Domenica Live (Canale 5) e Barbara d’Urso superano Francesca Fialdini su Rai1: 2.645.000 (14,33% share) contro i 2.397.000 telespettatori (12,91%) di Da noi… a ruota libera. Bene Mara Venier con la sua Domenica In, pur non avendo grossa concorrenza in quella fascia oraria.

Il preserale è sempre a favore di Rai1, con i Soliti Ignoti – Il ritorno che ha ottenuto 5.875.000 telespettatori (share 22,04%).

Il serale

Sempre Rai1 sugli scudi con la miniserie La vita promessa – Parte II, seconda puntata, che ha registrato 4.582.000 telespettatori, share 19,34%. Scivolano gli ascolti di Live Non è La D’Urso, che si ferma sul 14,84% di share. Gradino più basso del podio per Che Tempo che Fa, che ha registrato 2.262.000 telespettatori, share 8,85%