Android su iPhone? Ecco come

A quanti di noi piacerebbe usare Android su un dispositivo Apple? Sicuramente a molti, considerando la grande versatilità dell’OS di Google e la compatibilità con la vasta maggioranza delle applicazioni disponibili per smartphone, tablet e smart gadget in generale.

Fino a poco tempo fa non avremmo mai immaginato uno scenario in cui il sistema operativo Android è liberamente installabile su un iPhone.

Come far girare android su ios

Eppure questa fantasia è diventata realtà grazie ad un progetto nato dall’inventiva di sviluppatori software indipendenti, particolarmente abili a sviscerare le potenzialità di Android a tutto tondo: si tratta del nuovo Project Sandcastle.

L’iniziativa, nata per offrire all’utente libertà completa nella gestione del proprio iPhone, consente agli utenti iOS di dare un “assaggio” all’ultima versione di Android ora disponibile (Android 10, se escludiamo la prima Developer Preview di Android 11 fresca di uscita).

Project Sandcastle si propone infatti come una piattaforma software in grado di virtualizzare (e dunque emulare al posto di iOS) l’ultima versione di Android, dando in tutto e per tutto l’impressione di interagire con uno smartphone sul quale è in esecuzione l’OS del robottino verde.

La dimostrazione pratica del funzionamento di Project Sandcastle è già stata effettuata dai suoi sviluppatori: tutto quello che serve è un software per il jailbreak del dispositivo (è stato utilizzato “Checkra1n”, compatibile con gli iPhone versione 5S in su e iOS 12.3 in su) e il lancio del programma principale, che si occuperà di avviare Android su iPhone 7, 7 Plus e iPod Touch (questi sono i dispositivi per cui è prevista la compatibilità, in attesa di nuovi aggiornamenti).

Al momento la piattaforma è ancora in beta, quindi dovremmo aspettarci di andare incontro ad alcune limitazioni d’uso prima del rilascio della versione finale del progetto.

Tra di esse, è stata riscontrata qualche difficoltà nell’accedere alla fotocamera e al playback audio; mentre la connettività di rete è disponibile a patto che si utilizzi il Wi-Fi al posto della rete mobile.