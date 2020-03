Amici 19: la semifinale (27 marzo)

Penultimo atto per Amici, il talent show di Maria De Filippi. Appuntamento per venerdì 27 marzo, in prima serata su Canale 5.

Chi è in semifinale ad Amici

Sono rimasti 5 talent a contendersi la finalissima. Tra questi, tre cantanti: Nyv, Gaia e Giulia. E poi due ballerini: Javier e Nicolai

Chi di loro riuscira’ ad accedere alla finale? A valutare le performance in gara, la giuria composta da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi.

La var, sarà invece composta da Peppe Vessicchio e Luciano Cannito.

Non possiamo non ricordare i sei professori: Anna Pettinelli, Stash, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. Non mancherà il giudizio del pubblico di casa.