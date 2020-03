Adriana Volpe, la nota lieta di questo GF Vip

Garbata, sensibile e carismatica, Adriana Volpe è l’indiscussa regina di questo Grande Fratello Vip 2020.

In un talent che brilla a sprazzi, la conduttrice è l’unica a riuscire a distinguersi per la sua classe tanto da essere apprezzata dai compagni di avventura. Mai fuori luogo, è riuscita a distinguersi tanto da essere una delle favorite per la vittoria finale. Per il settimanale Vero Tv, è già la “vincitrice morale” di questa edizione.

Ma non solo: anche i vertici Mediaset attendono la fine del Grande Fratello per proporle un nuovo progetto professionale. Sarebbe una bella rivincita e un’ottima occasione di riscatto per Adriana Volpe dopo il burrascoso addio con la Rai.