10 canzoni per la primavera

Inizia oggi, 21 marzo, la primavera. Per salutare l’arrivo della nuova stagione, detta anche quella dell’amore, ecco una playlist musicale dedicata.

Laprimavera del 2020 inzia in maniera insolita per via dell’emergenza che sta vivendo il nostro paese.

Il primo brano che viene in mente è quello di Marina Rei (1997)

“Respiriamo l’aria è la primavera”

Altri brani omonimi sono stati cantati da Luca Carboni, Fiorella Mannoia ed il compianto Mango. Tra i classici come non citare “Maledetta Primavera” di Loretta Goggi. La canzone partecipò al Festival di Sanremo 1981, piazzandosi al secondo posto.

Tra gli altri brani inseriti all’interno della nostra playlist “Tra due minuti è primavera” di Annalisa, “Primavera in anticipo” di Laura Pausini, “Il primo giorno di primavera” dei Dik Dik, “Inverno a primavera” dei Modà e “Cervo a Primavera” di Riccardo Cocciante.

Buon ascolto!