Windows 10X, il nuovo sistema operativo per i dispositivi portatili

Microsoft è pronta a tornare alla carica dando nuova linfa creativa a Windows 10, un sistema operativo che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni in tutte le sue sfaccettature su una grande quantità di dispositivi, dai PC desktop ai tablet della gamma Surface.

Il recente Developer Day Microsoft, la rassegna dedicata a tutte le novità della casa di Redmond a livello software, è stata un’ottima occasione per il lancio ufficiale di Windows 10X: si tratta di una versione rivisitata del classico Windows 10, pensata appositamente per i tablet convertibili Surface e i dispositivi pieghevoli in generale.

Windows 10X: le caratteristiche

Windows 10X, di cui sono stati rilasciati alcuni screenshot relativi alla finestra Home e alla disposizione delle app, è particolarmente adatto all’uso su device a doppio schermo e gli imminenti Surface Duo e Neo, che diventeranno i principali protagonisti della diffusione del nuovo OS presso il pubblico Windows.

A beneficiare del nuovo OS saranno innanzitutto le app dedicate alla creatività (photo editing ed elaborazione grafica in generale): lo schermo principale ci mostrerà tutti i controlli e gli strumenti di modifica disponibili, mentre il display secondario ci permetterà di vedere un’anteprima in tempo reale delle modifiche che andremo ad apportare sull’immagine o il filmato in via di elaborazione.

Chiaramente, Windows 10X punterà su un supporto rinnovato per la Surface Pen, che consentirà anche a chi non ha molta confidenza con i software di editing grafico di ottenere buoni risultati, in particolare dal punto di vista della nitidezza e della precisione dell’immagine.

Altra novità da sottolineare, in attesa di maggiori dettagli, è la futura installazione di aggiornamenti WIndows in tempi molto più rapidi rispetto a quelli attuali: si parla di circa 90 secondi di attesa per l’installazione di un update Windows 10X, un dato che farà certamente tirare un sospiro di sollievo a chi è abituato ad aggiornamenti “interminabili”, che spesso possono occupare parecchio tempo nella giornata di un utente impegnato.