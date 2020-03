Willie Peyote in concerto a Bari

La paura del virus, non ferma i pugliesi, che ieri sera hanno riempito, come previsto da sold out, il Demodè di Modugno per il tour di Willie Peyote.

L’artista “sabaudo”, ormai affermato anche al grande pubblico, è sicuramente una tra le migliori penne nel panorama italiano, in grado attraverso il suo stile di fondere il rap, l’indie e il pop, per un genere così cross-over da essere difficilmente catalogato.

Guglielmo Bruno, nato a Torino nel ’85, alias Willie Peyote (nome nato dalla fusione del personaggio Looney Tunes “Willy il Coyote” e dal “Peyote”, droga allucinogena, utilizzata dagli sciamani indiani di America) porta in giro per i club di tutta Italia il suo IODEGRADABILE TOUR.

Tour sold out, in praticamente da tutte le date, come dimostra, l’apprezzamento che ha ricevuto il nuovo album, uscito lo scorso Ottobre, Iodegradabile.

In effetti, l’esibizione è stata all’altezza delle aspettative, ottimo suono e affiatamento con la band per un concerto live tutto da vivere, cantare e ballare.

Le foto del concerto

La scaletta del concerto di Willie Peyote

La scaletta, di seguito, con tutti i suoi più grandi successi presenti e passati.

Mostro

I Cani

Glory Hole

Catalogo

Il bombarolo

Miseri

L’Outfit giusto

Vengo anch’io

Portapalazzo

Le chiavi in borsa

Willie Pooh

Dettagli

Quando nessuno ti vede

Dang!

Metti che domani

L’effetto sbagliato

Around the World

Che peccato

Cattività

Tmvb

Io non sono razzista ma

C’era una Vodka

La tua futura ex moglie

Ottima scusa

Semaforo

Mango

Vendesi

Che bella Giornata