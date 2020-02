Vendite computer 2019 in crescita a livello mondiale

Il mercato dei PC ha totalizzato 70,6 milioni di unità nel quarto trimestre del 2019, con un aumento del 2,3% rispetto al quarto trimestre del 2018, secondo i risultati preliminari di Gartner, Inc.

Per l’anno 2019 le spedizioni di PC hanno superato i 261 milioni di unità, con una crescita dello 0,6% dal 2018.

Vendite PC e computer 2019: la situazione

Lenovo, così come nel 2018, ha mantenuto la sua posizione n. 1 nel mercato mondiale dei PC e ha ampliato la propria quota rispetto a HP Inc.

Ad eccezione dell’Asia / Pacifico, Lenovo ha registrato una crescita anno su anno in tutte le regioni. Solo negli Stati Uniti, le spedizioni di PC desktop Lenovo sono aumentate di oltre il 30% rispetto a un anno fa.

HP Inc. ha registrato il terzo trimestre consecutivo in una crescita di spedizioni anno su anno, mantenendo la sua posizione di vertice negli Stati Uniti, in EMEA e in America Latina.

Tuttavia, sta affrontando la concorrenza aggressiva di Lenovo e Dell.

Dell ha terminato il quarto trimestre del 2019 con un numero record di spedizioni, superando per la prima volta i 12 milioni di unità da quando Gartner ha iniziato a monitorare le spedizioni su PC.

Le spedizioni di Dell sono cresciute anno dopo anno in tutte le regioni a un tasso molto più elevato rispetto alla media regionale, grazie in gran parte alla sua crescita particolarmente forte dei PC desktop.

Il mercato dei PC statunitensi è cresciuto del 4,6% nel quarto trimestre del 2019 con una crescita a due cifre di PC desktop per la prima volta dal 2014 (vedere la tabella 2). Solo due dei principali fornitori hanno registrato un calo delle spedizioni di PC negli Stati Uniti, rispetto a quattro nel quarto trimestre del 2018.

Le spedizioni di PC nell’EMEA sono aumentate del 3,6% su base annua a 21 milioni di unità. Il quarto trimestre del 2019 che segna il secondo trimestre consecutivo della crescita delle spedizioni con il miglioramento della domanda regionale.

Nell’Europa occidentale, l’aggiornamento di Windows 10 richiesto ha superato ogni incertezza sulla Brexit. Tuttavia, la fiducia negativa dei consumatori nel Regno Unito si è tradotta nel ritardo di molti acquisti di PC.

Il mercato dei PC Asia / Pacifico ha totalizzato 22 milioni di unità nel quarto trimestre del 2019, con un calo del 6,1% rispetto al quarto trimestre del 2018. Questo segna il quinto trimestre consecutivo in calo nella regione. Il declino può essere attribuito alla minore spesa per PC in Cina, il paese che rappresenta circa il 60% del mercato totale dei PC Asia / Pacifico, a causa di preoccupazioni politiche e commerciali.

Crescita modesta del mercato dei PC per l’intero anno del 2019 dopo sette anni consecutivi di declino mondiale

Le spedizioni mondiali di PC hanno totalizzato 261,2 milioni di unità nel 2019, con un aumento dello 0,6% rispetto al 2018 (vedi tabella 3). Questa è stata la prima volta in sette anni in cui il mercato globale dei PC ha registrato una crescita.