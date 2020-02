Uno Mattina in famiglia (1 e 2 febbraio 2020)

Ripartito questa mattina il weekend televisivo di Rai1 con Uno Mattina in Famiglia, ormai un must del sabato e della domenica.

Programma che continua a riscuotere numerosi consensi tra il pubblico grazie anche alla professionalità e bravura dei due padroni di casa, Tiberio Timperi e Monica Setta.

Trasmissione televisiva che piace e convince soprattutto quando l’attualità viene raccontata in modo puntuale, chiaro e semplice.

Anticipazioni delle puntate

Talk sul caso del momento: il coronavirus, del quale ne parlano tutti i tg e tutti i giornali. Dibattito sui talent, intervista con Emanuela Aureli e rubriche cult come quella di Gianni Ippoliti. Sono stati questi, in sintesi, gli argomenti della prima puntata di febbraio andata in onda il 1 febbraio alle 7.55.

Domani, domenica 2 febbraio 2020, appuntamento a partire dalle 6.30 dove si parlerà di tv con Stefania Orlando e non mancheranno i “simpatici” esperimenti del colonnello Laurenzi. Spazio ai protagonisti ed alle rubriche di attualità sapientemente condotte dalla Setta e Timperi.