Un Errore di Distrazione, il nuovo singolo di Brunori Sas

Esce oggi Un Errore di Distrazione brano inedito scritto, composto ed interpretato da Brunori Sas.

E’ anche contenuto nella colonna sonora del film L’Ospite, per la regia di Duccio Chiarini. Il brano è stato recentemente candidato ai David di Donatello2020 nella categoria Miglior canzone originale.

Il nuovo singolo di Brunori Sas

Brunori aggiunge quindi oggi un nuovo tassello alla sua personalissima narrazione musicale e poetica.

L’inedito Un Errore di Distrazione descrive la fine di un amore in modo delicato, sussurrato, rendendo gentile un momento di passaggio che, nella realtà della vita di ognuno, è in effetti devastante.

La scrittura di Brunori Sas riesce a descrivere tramite minuscoli dettagli i momenti più intensi della vita delle persone, in un modo coinvolgente che cattura, che unisce e che ci fa sentire parte di un tutto.

“Un giorno capirai che non c’era niente da cambiare / non c’era niente da rifare / bastava solo aver pazienza e aspettare che le cose, che ogni cosa, si aggiustasse da sé. Quel giorno capirai che la passione ha una scadenza, che è soltanto una scemenza cercare il cielo in una stanza / ma ti piacciono le favole / è più forte di te”, canta Brunori Sas nel brano, dando una fotografia lucida e netta, ma mai urlata, della disillusione amorosa.

“Quello che mi affascina dei film è l’uso sapiente della musica, quando questa viene contestualizzata e diventa funzionale all’azione” – racconta Brunori Sas– “In questo senso, mi piace che la musica sia al servizio di quello che si sta vedendo sullo schermo. Quello che abbiamo cercato di fare con Duccio Chiarini è stato proprio questo: creare uno scambio reale, bidirezionale tra la sua sceneggiatura e la mia composizione del testo e della musica.”

Il testo della canzone

Un giorno capirai

che non c’era niente da cambiare

che non c’era niente da rifare

bastava solo da aver pazienza

che le cose che ogni cosa

si aggiustasse da se

Quel giorno capirai

che la passione ha una scadenza

e che è solo una scemenza

cercare il cielo in una stanza

ma ti piacciono le favole lo so

è più forte di te

E dei tuoi alibi di ferro

arrugginiti dalle lacrime

di questo stronzo innamorato di te

che ha scritto pure una canzone

forse nutrendo l’illusione

che nei tuoi occhi

ci sia quello che non c’è

Ma è solo un attimo

come dire,

un errore di distrazione

questo cuore sempre attento

a non fare un passo falso

a non esser mai convinto di niente

è solo un attimo lo giuro

una lieve indecisione

di questo cuore di buffone

servo di un solo padrone

un padrone mai contento di niente

mai contento di

E un giorno già lo so

ci incontreremo in un locale

oppure al un centro commerciale

con le verdure da pesare

e ci diremo “come stai, da quanto tempo

sei sposata oppure o no”

e allora già lo so

avremo voglia di scappare

di spogliarci e far l’amore

in quella strada lungo il mare

e la paura di esser visti mi agita lo sai

è più forte di me

e dei miei sogni di cartone

bruciati al bar della stazione

fra un cappuccino e una tazzina di caffè

fissando un treno regionale

come fosse un’astronave

che tra un minuto

ti porta via da me

Ma solo un attimo

come dire,

un errore di distrazione

questo cuore sempre attento

a non fare un passo falso

a non esser mai convinto di niente

è solo un attimo lo giuro

una lieve indecisione

di questo cuore di buffone

servo di un solo padrone

un padrone mai contento di niente

mai contento di

E’ solo un attimo,

una lieve indecisione

un errore di distrazione

un errore di distrazione

è un errore di distrazione

è un errore di distrazione

un errore di distrazione