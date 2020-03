Tanto è uguale, il nuovo singolo di Roberta Bonanno

Arriva “TANTO È UGUALE” (Advice Music) il nuovo singolo di ROBERTA BONANNO, scritto per lei da Fabio Vaccaro e Mattia Foderà.

Il brano parla di come spesso sia difficile accettare la fine di una storia d’amore, al punto da cercare inutilmente abbracci falsi per ingannare sé stessi.

Il video

“TANTO È UGUALE” è accompagnato da un videoclip per la regia di Luca Giordano, girato in due luoghi incantevoli e romantici come il lungo lago di Como e Cernobbio con le sue ville.

«Il video è stato pensato come sfogo romantico attraverso le immagini, la sensualità e la rabbia che può avere una donna verso un uomo. Esprime uno stato d’animo, delle emozioni, un periodo particolare.» – commenta il regista – «Roberta è stata molto brava ad entrare nella parte, dal ritornello dove l’ira e le emozioni si svelano fino alle strofe, dove la dolcezza prende il sopravvento nelle emozioni».